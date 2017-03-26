‘Erken seçim yok’ diyen CHP’li Altay: ‘Hayır’ çıkarsa Erdoğan’ı tartışmaya açmayız

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ çıkması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tartışmaya açmayacaklarını ve erken seçim çağrısı yapmayacaklarını söyledi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Altay, “Siyaset müzakeredir, istişaredir. “Hayır’ çıkarsa parlamenter sistemin güçlen­dirilmesiyle ilgili bütün siyasi partiler güçbirliği yapabiliriz. ‘Hayır’ çıkarsa, bunu tek­lif eden de karşı çıkan da bir araya gelmek zorunda. Gere­kirse tekrar Saray’a gideriz” dedi.

‘Erken seçim istememizi gerektiren bir hal yok’

Sandıktan ‘Hayır’ çıkması halinde erken seçim istemeyeceklerini belirten Altay şöyle devam etti: “Erken seçim istememizi gerektiren bir hal yok. Millet bir karar verdi ve sis­tem bu şekilde yürüyecek. ‘Evet’ çıkınca seçim isteyen de ‘Hayır’ çıkınca seçim isteyen de kaybeder. Sonuçta 1 Kasım’da millet bir takdir koymuş, bu hükümet dört yıllığına seçilmiş.”

‘Erdoğan anayasal sınırlara çekilmeli’

Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa Türkiye’de kaos oluşacağını savunan Altay, Erdoğan’ın anayasal sınırlara çekilmesi gerektiğini söyledi: “‘Hayır’ çıkarsa, sayın Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin başıyım, her istediğimi yapabilirim’ diyebilir mi? Anayasa’da kendisine çizilmiş sınırlara çekilmek zorunda. Çekilmiyor ve sistemle kavga etmek istiyorsa da onun bileceği iş. Anayasa’da kendisine verilmiş yete­rince yetki var zaten. Bunun sınırlarına çekilmesi lazım…”

‘Hiçbir şeyi tartışmaya açmayız’

Altay, ‘Hayır’ çıkması durumunda Erdoğan’ı tartışmaya açmayacaklarını kaydetti: “Hiçbir şeyi tartışmaya açmayız. Sadece yasama, yürütme, yargı yani kuvvetler ayrılığının korunması bizim için yeterlidir. Cumhurbaşkanı meşrudur, milletin oyuyla seçilmiştir. ‘Referandumda ‘Hayır’ çıktı, Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diye bir şey demeyiz.”