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‘Erken seçim yok’: AKP yeniden yapılanma sürecinde

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, son dönemde sık sık tartışmaya açılan erken seçim ihtimalinin gündemde olmadığını söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

16 Nisan’daki partili cumhurbaşkanlığı referandumunda bir sonraki seçimin 2019’da yapılması belirlenmişti. Ancak referandumdan bu yana erken seçime gidildiği yönündeki iddialar son bulmuş değil.

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NTV yayınına katılan Ünal, “Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Şu anda partimizin kongrelerine odaklandık” derken, AKP’nin ‘yeniden yapılanma’ sürecinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP içinde metal yorgunluğu duyan partililerin kenara çekilmesi gerektiğini söyleyerek partideki yapılanma sürecinin sinyalini vermişti. Meclis’in de kapatıldığı bugünlerde AKP 2019’daki seçimler için çalışmaya şimdiden başlamış görünüyor.

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