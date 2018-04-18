Erken seçim Yıldırım’ı pek heyecanlandırmadı: Ne olmuş yani?

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Başbakan Binali Yıldırım’ın Türkiye’nin gündemini sallayan erken seçim teklifine ilişkin ilk demecini İngilizce olarak verdi: “So what?” (Eee.. Ne olmuş yani?)

İngiliz serinkanlılığı!

Türkiye ve TBMM kulisleri 26 Ağustos tarihi için erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la 13.30’da başlayan görüşmeye kilitlendi. Milletvekilleri de başka bir gündem üzerine konuşmazken gazeteciler konuyla ilgili düşüncesini TBMM’de Yıldırım’a sordu.

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Yıldırım iki kelimeyle İngilizce “So what?” diye karşılık verirken başka bir yorumda bulunmadı. Seçim Bahçeli’nin istediği tarihe alınırsa Yıldırım’ın başbakanlığı da 14 ay erken bitecek.