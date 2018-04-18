Erken seçim teklifi Meclis’te: Hafta sonu genel kurulda görüşülecek

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Seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, Bülent Turan, Mehmet Muş ve İlknur İnceöz ile MHP’nin grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta imzasını taşıyan teklif TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu.

Ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

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