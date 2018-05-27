‘Erken seçim’ kararıyla: 169 vekil emeklilik hakkını kaybetti

Erken seçim kararıyla, iki yıl daha milletvekilliği yapmayı planlayan 169 vekil, hem maaş hem de emeklilik şansını kaybetti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, normal süresi 2019’un kasım ayında bitmesi gereken, 26’ncı dönem milletvekilleri arasında, milletvekili emekliliği hakkı kazanmaları için gerekli iki yıllık süre dolmasına rağmen yaş haddi nedeniyle milletvekili emeklisi olamayanların sayısı 169 kişi olarak belirlendi.

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Bunlardan 93’ünün AKP, 36’sının CHP, 35’inin ise HDP, 5’inin ise MHP’li olduğu kaydedildi. Bu milletvekillerinden bir kısmı partilerinin listelerine konulduğu için halen milletvekilliğini sürdürme şansı bulunuyor. Büyük bölümü ise yeni dönemde yeni Meclis’te olmayacak.