Erken seçim çağrısı: Erdoğan, 13.30’da Bahçeli’yle görüşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı, siyaseti hareketlendirdi. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli yarın konuyu görüşmek üzere bir araya geliyor.

Görüşme haberini bizzat Erdoğan verdi.

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Bakanlar Kurulu’nun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, görüşmenin 13.30’da yapılacağını söyledi: “Gerekli açıklama bu görüşmeden sonra yapılacaktır. “

AKP, Bahçeli’nin teklifi için, “Değerlendirilir” demiş, ‘2019 vurgusu’ yapan Erdoğan’ın açıklaması ise, “MHP’yle milletimizin gönlünde yaptığımız ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz” olmuştu.

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MHP lideri 3 Kasım 2019’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını teklif etmişti.