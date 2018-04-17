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Erken seçim çağrısı: Erdoğan, 13.30’da Bahçeli’yle görüşecek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı, siyaseti hareketlendirdi. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli yarın konuyu görüşmek üzere bir araya geliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Görüşme haberini bizzat Erdoğan verdi.

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Bakanlar Kurulu’nun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, görüşmenin 13.30’da yapılacağını söyledi: “Gerekli açıklama bu görüşmeden sonra yapılacaktır. “

AKP, Bahçeli’nin teklifi için, “Değerlendirilir” demiş, ‘2019 vurgusu’ yapan Erdoğan’ın açıklaması ise, “MHP’yle milletimizin gönlünde yaptığımız ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz” olmuştu.

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MHP lideri 3 Kasım 2019’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını teklif etmişti.

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