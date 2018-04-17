Erken seçim arşivi: Söz konusu bile değil… Yok diyoruz, yok… Git 14 ay oyalan

AKP ile ‘cumhur ittifakı’ adı altında ittifaka giden MHP’nin ‘erken seçim’ çağrısı bugüne kadarki aksi açıklamaları akla getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da seçimlerin vaktinde yapılacağına dair birçok demeci mevcut.

Bahçeli: Erken seçim kime hizmet edecektir

Kasım ayında kamuoyu önünde yaptığı açıklamada “Erken seçim akıl karı değil… Türkiye’nin etrafının ateşle çevrildiği bir ortamda erken seçim kime hizmet edecektir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha geçen hafta partisinin yöneticilerine erken seçim olmayacak şekilde hazırlık yapmaları talimatını verdiği basına yansımıştı.

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AKP’de yetki sahibi isimlerin de sadece 2018’deki konuşmaları tarandığında bile çok sayıda erken seçim karşıtı ifadeyle karşılaşılıyor. İşte o açıklamalardan birkaçı:

Erdoğan: Kesinlikle yok, konuşmayın

Erdoğan (6 Nisan/parti kurmaylarına hitaben): “Böyle bir şey yok. Zaman zaman bana da gelenler oluyor. ‘Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yerel seçimlerden önce yapalım’ diyorlar. Nereden çıkıyor bunlar, artık bunları konuşmayın. Böyle bir çalışmamız kesinlikle yok.”

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Mahir Ünal: Söz konusu değil

AKP Sözcüsü Mahir Ünal (4 Nisan): “Bir erken seçim söz konusu değil. Genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerin önüne alınması söz konusu değil. Biz seçimlerin normal tarihinde yapılmasından yanayız.”

Yıldırım: Sen git 14 ay oyalan

Başbakan Binali Yıldırım (6 Ocak): “Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor diyor ki: ‘Seçimleri öne alalım.’ Sen git 14 ay oyalan.”

Bekir Bozdağ: Kaç defa tekrar edeceğiz

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ (1 Mart): “Türkiye’de seçimler vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. Ama belli ki Türkiye’de bazı çevrelerin seçimin öne alınması konusunda istekleri var. Ama o çevrelere de şunu söylüyoruz; Türkiye’de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir. Hükümetin kararı da çok açık, seçim vaktinde yapılacaktır.”

Hayati Yazıcı: Şiddetle karşıyız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (7 Mart): “Biz çok büyük bir kurumuz AK Parti olarak. Bugüne kadar 15 yıldan bu yana hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık, erken seçime şiddetle karşıyız. Çünkü seçimlerin büyük maliyetleri var. Erken seçimi gerekli kılacak olay olması lazım. Neden yerel seçimden önceye alalım. Yerel seçimin, genel seçimin tarihi belli.”