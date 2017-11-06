Erkekler de destek verdi: Pembe ajanda verilen kadın avukatlardan baroya ‘ayrımcılık’ suçlaması

Kendilerine pembe renkte 2018 ajandası verilen kadın avukatlar, Mersin Barosu’nu ayrımcılık yapmakla suçladı.

Baro Başkanı Ali Er, erkek avukatlara turkuaz, kadın avukatlara da isimlerinin yazılı olduğu pembe renkte ajanda verdi.

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Ancak bir grup kadın avukat, Er’in makam odasına gelerek pembe ajandaları iade etti. Kadın avukatlar kendilerine danışılması halinde böyle sorun yaşanmayacağını ileri sürerek kendilerinin ‘pembe ya da mavi bir dünyaları olmadığını’ söyledi.

Avukatlar pembe renkteki ajanların ayrımcılık olduğunu savundu. Kadınlara bazı erkek avukatlar da destek vererek turkuaz ajandaları iade etti.

‘Kastımız yok’

Eleştirilerin hedefindeki Er, ajandaların hazırlanmasında cinsiyet ayrımcılığı kastlarının olmadığını ifade etti.

Er şunları söyledi: “Bunu herkes biliyor, kendileri de ifade etti zaten. Tamamen özenerek hazırladık. Arkadaşlarımıza güzel bir ajanda bastıralım istedik. Baro tarihinde ilk defa yapıldı. Yüzde 95’i güzel olduğu yönünde görüş belirtti. Az önceki arkadaşlarımız gibi farklı düşünenler de bu yönde hareket ediyor. Saygı duyuyoruz. Özellikle söylüyorum, bizim kastımız yok. Arkadaşlarımıza özen verdik, isimlerine özel ajanda ve kalem hediye ettik.”