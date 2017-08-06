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Erkekler de destek verdi: Maçka Parkı’nda kadınlardan ‘Kıyafetime karışma’ pikniği

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Özel güvenliğin bir kadını kıyafeti bahanesiyle taciz ederek atmaya çalıştığı Maçka Parkı’nda ‘Kıyafetime karışma’ sloganıyla piknik yapıldı.

Fotoğraflar: DHA

‘Maçka Kadın Buluşması’ etkinliğinde bir araya gelen kadınlar, ‘Hak, hukuk, adalet’, ‘Müftülük işine bak, hayatıma karışma’ ve ‘Şortumu da giyerim başörtümü de takarım’ sloganları attı.

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Piknikte kadınların kıyafet giyme özgürlüğüne vurgu yapılırken, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi öngörülen kanun teklifine de tepki vardı.

Parkta geçen günlerde özel güvenlik, Çağla Köse isimli kadını “Burada böyle dolaşamazsın, insanları rahatsız ediyorsun” sözleriyle taciz etmişti.

‘Herkesin özgürlüğü kendinedir’

Piknikte dilek ağacına çevrilen ağaca dileğini asan Melisa Ökergün, şunları söyledi:‘Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı güzel bir dünya olsun’ yazdım. Aklıma ilk bu geldiği için bunu yazdım. Herkesin özgürlüğü kendinedir. Kim ne isterse onu giyer kim ne isterse onu yapar.”

Pikniğe katılan Zerrin Adısanoğlu, “Başımızı ister açarız, ister kapatırız. Şort da giyeriz istersek uzun elbise de giyeriz. Hiçkimsenin kıyafetine karışılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Elmas Kaygısız şunları kaydetti: “Ben bir kadınım ancak her şeyden önce bir insanım. İnsanca yaşayalım istiyorum. Özellikle politikacılar ellerini bizlerin üzerinden çeksin. Türbanlı kızlarımızın üniversiteye alınmamalarına da karşıydım. Şimdi benim kızım, şortlu gezerken birinin ona müdahalesine de karşıyım. Yani ‘Herkes için özgürlük’ diyoruz. Biz kadınız, ne giyeceğimize kimse karar vermesin.”

Fotoğraf: Reuters

Pikniğe eyleme altı aylık oğlu Mert Ali’yle gelen Serpil Sungur Tokel, “Çocuğumun ileride kadınların kıymetini bilmesi onlara değer vermesi, kardeşlerinin, ablalarının, arkadaşlarının ayrımcılık içinde yaşamamaları için buraya geldik” dedi.

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