Erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri Bolu’da sokaklara verilecek

Bolu belediye meclisinde alınan kararla, erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan’ın isimlerinin sokaklara verilmesine karar verildi.

Fotoğraf: DHA

’25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü’ne denk gelen Bolu belediye meclisinin kasım ayındaki ikinci oturumda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden Münevver Karabulut’un isminin Tekin Kılıçaraslan Mahallesi’nde 161’inci sokağa; Emine Bulut’un isminin 167’nci sokağa; Özgecan Arslan’ın adının ise daha önce ismi olmayan bir sokağa verilmesini teklif etti.

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Meclis üyelerinin kararı kabul etmesinin ardından Özcan, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bu isimler yaşatılsın ki bizim bu konudaki tavrımızla toplumsal hassasiyetin oluşması noktasında bir katkımız olsun” dedi.

Kadıköy’ün parklarına da isimleri verilmişti

Benzer bir uygulama da İstanbul’da Kadıköy belediye meclisi tarafından yapılmıştı. Meclisin kararıyla dün Koşuyolu Parkı’nın adı ‘Emine Bulut Parkı’ olarak değiştirilmişti.

Emine Bulut’un isminin yanısıra Acıbadem’de Ceren Damar, Mehtap Bülbül; Hasanpaşa’da Muhterem Evcil; Fenerbahçe’de Özgecan Aslan; Kozyatağı’nda Helin Palandöken, Fatma Şengül; Sahrayıcedid’de Esin Işık, Deniz Aktaş ve Müzeyyen Boylu’nun isimleri tüm şiddet mağduru kadınları temsilen ölümsüzleşmişti.