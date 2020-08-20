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Yaramazlara biraz batar!

Erkek şiddetiyle hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, Ordu’nun en büyük meydanına verildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in adı, kentteki bir meydana verildi.

‘Ceren Özdemir Meydanı’ yazılı kalp şeklindeki platform meydana yerleştirildi. (Fotoğraf: AA)

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında iki farklı iddianame hazırlanmış, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza istemiyle dava açılmıştı. Savcı, indirim uygulanmamasını da talep etmişti.

Büyükşehir Belediyesince, Ceren Özdemir’in adının Altınordu ilçesindeki Köprübaşı Meydanı’na verilmesi kararlaştırıldı.

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