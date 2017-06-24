Erkek şiddetinin her hali: Köpeğe şişe fırlatmasına tepki gösteren kadının iki parmağını kırdı 

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kafe işletmecisi, köpeğe şişe fırlattığı için kendisine tepki gösteren kadının iki parmağını kırdı.

DHA’nın haberine göre Tepe mahallesi Eski Cami sokağında bulunan bir bankta arkadaşıyla oturan tercüman Yeliz Yaman, yakındaki kafeteryanın işletmecisi S.A.’nın, mekan önüne tuvaletini yapan tasmalı bir köpeğe şişe fırlattığını gördü.

Yaman’ın bu duruma tepkisi üzerine iki isim arasında sözlü tartışma başlarken, yanındaki arkadaşı yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaydı farkedince cep telefonunu almak isteyen S.A., bu sırada Yaman’a fiziki şiddet uyguladı. Yaman’ın kırılan sağ elindeki iki parmağı alçıya alındı.

‘Kadın hakları, hayvan hakları, bütün haklar çiğnendi’

Elindeki görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi olan Yaman şunları söyledi: “Burada kadın hakları, hayvan hakları, bütün haklar çiğnenmiş durumda. Benim üzerime yürüyerek parmağımı çevirdi ve ağzımı burnumu yere yapıştıracağını söyleyerek tehdit etti. Bu ülke herkesin istediğini yapabileceği bir memleket haline gelmiş gibi görünse de öyle bir şey yok. Gereken ne varsa sonuna kadar gideceğim. Bundan sonrasını kendileri düşünsünler, kesinlikle bunun peşini bırakmayacağım.”

Nöbetçi savcının talimatına karşın ifade vermeye gitmeyen S.A.’nın ise işyerini bir arkadaşına bıraktığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.