‘Erkek şiddeti’ adliye kapısına dayandı: ‘Tehdit’le suçlanan eski eşten silahlı saldırı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Vesile Demiralay, hakkında suç duyurusunda bulunmak istediği eski eşi Mustafa Akkurt’un silahlı saldırısına uğradı.

Olayda, kadının üvey ağabeyi Hüseyin Görenekli’yle oğlu Ali Görenekli yaralanırken, saldırgan ise polis tarafından vurularak yakalandı.

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DHA’nın haberine göre Demiralay, sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir süre önce Akkurt’tan boşandı.

Ailesinin yanına yerleşen Demiralay, eski eşi tarafından sık sık tehdit edildi.

Akkurt’un tehditlerini sürdürmesi üzerine Demiralay, üvey ağabeyi Hüseyin ve oğlu Ali Görenekli’yle bugün Yalvaç adliyesine giderek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak istedi.

Demiralay’ı adliye önünde bekleyen Akkurt üzerinde taşıdığı silahı çekti.

Açılan ateşle, kız kardeşinin önüne geçerek kendisini siper eden Hüseyin Görenekli sol kol ve kalbinin altından, yanındaki oğluysa vücuduna isabet eden tek kurşunla yaraladı.

Silah sesleri üzerine bölgede devriye görevi yapan iki sivil polis olay yerine geldi. Demiralay da sivil ekip otosuna sığındı.

Akkurt bu kez araçtaki eski eşine ve polislere ateş etti. Akkurt’un silahından çıkan kurşunlardan yedisi aracın sürücü kapısına biri de sol arka kapı camına isabet etti.

Polis, yaklaşık 10 dakika süren çatışma sonunda Akkurt’u karnından vurup yaralı ele geçirdi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Mustafa Akkurt, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Demiralay, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yaralılardan Hüseyin Görenekli’nin darp ve yaralama suçlarından tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi’nden izinli çıktığı belirtildi.