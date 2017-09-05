‘Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim’ diyen bakan ‘selef’ini kast etmemiş

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlıkta kendisinden önceki dönemlere ‘mesaj’ olarak algılanan sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

Usulsüz faturayla destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyaran Fakıbaba “Benden önce yolsuzluklar varmış. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım” demişti.

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‘Haberi kendiliğinden üretiyorlar’

Söz konusu ifadelerinin çarpıtılarak haberleştirildiğini öne süren bakan şunları söyledi: “Bazı gruplar bakıyorlar hakikaten AK Parti ciddi bir yükselişte, acaba bu yükselişi nasıl engelleriz diye bazı haberleri kendiliğinden üretiyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Bir toplantı esnasında samimi söylemlerim oldu. Bu desteklemelerin üretene verilmesi konusunda bazı arkadaşlarımızın istekleri oldu. Ben de az sayıdaki bazı firmaların prim desteklemeleri için sahte faturalar üzerinden devlete zarar verdiğini belirttim. Benden önceki arkadaşların ciddi bir şekilde mücadele ettiğini, benim de aynı kararlılıkla mücadele edeceğimi belirttim. Bundan böyle sahte faturayla ilgili devleti zarara uğratanlara yönelik gereğini yapacağımı söyledim.”

‘Kastım sahte fatura düzenleyen firmalarla mücadeleydi’

“Bu bazı haberlerle çok yanlış yöne çekilmiştir” diyen Fakıbaba şöyle devam etti: “Sanki ‘Benden önceki arkadaşlar yolsuzluk yapıyor, AK Parti yolsuzluk yapıyor’. Bu gerçekten üzücü bir olaydır, haberin doğru verilmesi lazım. Bu basın etiğine uygun değildir. Sözlerim tekrar gözden geçirildiğinde böyle sözler söylemediğim anlaşılıyor. Kastım sahte fatura düzenleyen az sayıdaki firmayla ilgili mücadelemdir. Şunu söyledim, ‘Erkekse bu firmalar bir daha sahte fatura düzenlesinler, ben onlarla gerekli mücadeleyi yapacağım’ dedim. Yine aynı sözümün de üzerindeyim. Benden önceki bakan arkadaşım da aynı şekilde mücadele etmiştir.”

Bakanlık koltuğunda Fakıbaba’dan önce AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik oturuyordu. Çelik, 2015 yılının kasım ayında başladığı görevini son kabine değişikliğinde Fakıbaba’ya devretmişti.