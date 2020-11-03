Erkek kardeşlerinin telefonu sayesinde kurtuldular: Abla deprem oluyor

Deprem sırasında, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın birinci katındaki dişçide olan iki kız kardeş, erkek kardeşlerinin telefonu sayesinde kurtulduklarını söyledi.

Neslihan ve Olcay Maşa. Fotoğraf: DHA

45 yaşındaki Olcay Maşa ve 51 yaşındaki Neslihan Maşa, bina yıkılmadan saniyeler önce dışarıya çıkmayı başardı.

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Olcay Maşa o anları şöyle anlattı: “Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar’da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. ‘Abla deprem oluyor’ demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık. İki saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık.”

Kendileriyle birlikte diş doktoru Arda Hacaroğlu ve asistanının da kurtulduğunu söyleyen Maşa şöyle devam etti: “Dişçimiz ve kardeşim ‘Koşun’ diye bağırdı. Koşmaya başladık. Merdivenlere molozlar dökülmüştü. Düştüm, ablam beni tutarak, kaldırdı. ‘Olcay koş’ dedi. Bütün duvarlar açıldı ve üstümüze duvarlar düşmeye başladı. Kapıya çıktım. Döndüğümde ablam yoktu, sonra seslenerek, toz bulutunun içinden çıktı. Köşede birbirimize sarıldık. Çıktığımız anda bina çökmüştü. Bütün İzmir’in yıkıldığını sandım. Çocuklarımızı aradık hemen. Üstümüz başımız tozdu, saçlarımdan camlar, çantamın içinden molozlar çıktı. Dizimden ve belimden yaralandım. Ablamın sıyrıkları var. Çünkü molozların içinden kaçmaya çalıştı.”

Neslihan Maşa ise “Dişçi koltuğundaydım. Kardeşimizle konuşurken sallanmaya başladık. Koşmaya başladık. Bina üstümüze geliyordu. İnsanların çığlıkları kulağımdan hiç çıkmıyor. Bu şoku nasıl atlatacağım hiç bilmiyorum” ifadelerini kullandı.