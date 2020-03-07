‘Erkek işi yapamazsın’ dediler demir dövme atölyesinde usta oldu

Mersin’de, altı yıl önce eşinin demir doğrama atölyesine yardıma giden üç çocuk annesi Fatma Kalkan (42), ‘işin ustası’ oldu. Çevredekilerin, “Erkek işi yapamazsın” sözlerine kulak asmayan ve azmeden Kalkan’ın kızı Emine de aynı işi yapıyor.

Fotoğraflar: DHA

Bir süre annesinden öğrendiği terzilik mesleğini yapan Kalkan, işleri yolunda gitmeyince dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalınca eşinin merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi’ndeki demir doğrama atölyesine yardıma giden Kalkan, orada çalışanların ve yakınlarının ısrarla, “Kadının yapacağı iş değil, erkek işi vazgeç bu sevdadan” demesine rağmen vazgeçmedi.

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Zamanla işi öğrenen Kalkan şunları söyledi: “Yılmadım işe dört elle sarıldım. 2013 yılında mikrokrediyle tanıştım. 2013-2019 yılları arasında 10 bin 800 TL mikrokredi kullandım. Kredilerle malzeme aldım, ürettim. 18 yaşındaki kızım da benden örnek alarak, benimle çalışmaya başladı. Kızım ve eşimle birlikte çalışıyoruz. Para kazanmak, kendi ayaklarının üzerine durmak çok güzel bir duygu. Kadınlar evde oturmasınlar, çalışıp kendi ayakları üzerinde dursunlar.”

10 yıldır babası ve annesiyle Emine Kalkan ise “Çıraklık okulunda metal bölümünde okuyorum. Okulda tek kız öğrenci benim. Çalışırken büyük bir ilgi görüyorum. Bizi gören merak edip yanımıza geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Burada kaynak yapıyorum, ferforje işi yapıyorum. Bıçaklar, ziraat malzemeleri yapıyoruz. İşimi çok seviyorum” dedi.

Fatma Kalkan’ın eşi Eyüp Kalkan da önyargılı bakanlara aldırış etmediklerini belirterek eşinin ve kızının ona çok yardımcı olduğunu, en iyi ustalara taş çıkarttıklarını söyledi.