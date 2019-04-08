Erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomenine 17 yıl hapis

İzmir’de erkek çocukları para karşılığında öpüştürüp kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ‘Gaga Bulut’ lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Altuğ, geçen yılın ekim ayında Alsancak ilçesindeki Kordon’da 15 yaşından küçük iki erkek çocuğunu öpüştürerek videoya çekmiş, bunu da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Polisin gözaltına aldığı Altuğ tutuklanmıştı. Görüntüleri çeken F.B.B. de gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına Altuğ SEGBİS’le bağlandı. Tutuksuz sanık F.B.B. ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Arkadaşlarımın yönlendirmesi üzerine çektim’

Altuğ, pişman olduğunu savunarak şunları söyledi: “Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beraatimi istiyorum.”

Savcı iki suçtan birine beraat istedi

Diğer sanık F.B.B., olayda suçunun olmadığını iddia ederek görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduğunu bilmediğini ifade etti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı Pınar Melli, sanıkların küçük çocuklara karşı işlediği suç nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanıkların ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan beraatlerini isterken, ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İki suçtan 17 yıl hapis

Mahkeme, Altuğ’a her iki çocuğa yönelik işlediği suç için ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan sekizer yıl olmak üzere toplamda 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığa ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da bir yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan tutukluluk hali devam edecek Altuğ, önce 1000 gün adli para cezasına çarptırılırken, bu ceza 20 bin liraya çevrildi.

Diğer sanığa da sekiz yıl hapis

Mahkeme heyeti, diğer sanık F.B.B.’ye de ‘cinsel istismara azmettirme’ suçu için Altuğ’a yardım ettiği gerekçesiyle her çocuk için dörder yıl olmak üzere toplamda sekiz yıl hapis cezası verdi. F.B.B. ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan beraat etti. Tutuksuz sanık F.B.B., kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.