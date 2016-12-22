Erkek arkadaşının camdan attığı kadının duran kalbini sağlık ekipleri çalıştırdı

Muğla’da erkek arkadaşı tarafından ikinci kattan atılan kadının duran kalbi, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı.

Uyuşturucu satma, kullanma ve yaralama suçlarından sabıkalı O.B. ile arkadaşı M.G.U. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktığı öne sürüldü. Tartışma sırasında kendisini evin bir odasına kilitleyen M.G.U.’nun çığlıkları üzerine komşuları durumu güvenlik görevlilerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, kadını odadan merdivenle çıkarmaya çalıştığı sırada, iddiaya göre, odanın kapısını kırarak içeri giren O.B., kadını pencereden itti. İkinci kattan düşen kadının kalbi durdu. Duran kalbi sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırılan M.G.U., hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan zorlukla ikna edildi

O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatan O.B.’nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip O.B.’yi gözaltına aldı.

M.G.U., tedavisinin ardından taburcu edilirken O.B. ise bugün adliyeye sevk edilecek.