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Yaramazlara biraz batar!

Erkek arkadaşının bıçakladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dün tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz tarafından evinin bahçesinde bıçaklanan Hülya Sülün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Olay dün sabah saatlerinde Turgutalp mahallesi Mimar Sinan caddesi üzerindeki bahçede meydana geldi. Münür Yavuz, kız arkadaşı Hülya Sülün’ün evinin bulunduğu bahçeye geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

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Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz, yanında getirdiği bıçakla Hülya Sülün’ü sol bacağından bıçakladı. Sülün kanlar içinde yere yığılırken, Münür Yavuz kaçtı.

Hülya Sülün, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Bağ evinde yakalandı

Polis şüphelinin İnegöl’ün Erikli Mahallesi’ndeki bağ evinde olduğunu belirledi.

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Bunun üzerine harekete geçen polis, jandarma ekipleri ile yapılan ortak operasyonda Münür Yavuz’u yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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