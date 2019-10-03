Erkan Aydoğanoğlu: YEP ekonomik program değil, reklam kampanyası

2020-2022 yıllarını kapsayan yeni YEP’in içeriği ve sunuş şekli itibariyle bir ekonomik program olmaktan çok ‘değişim başlıyor’ sloganı eşliğinde büyük bir reklam kampanyası gibi sunulması dikkat çekici.

Ekonomide yaşanan/yaşanacak olumsuzluklara neden olanların ne pahasına olursa olsun korunması, sıkıntı yaşayan patronların kamu kaynaklarıyla kurtarılması hedeflenirken, ekonomik krizin bütün yükünün, bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığı halde, bir kez daha emekçilerin sırtına yıkılmak istendiği açıkça görülüyor.

Reklam

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı