Erkan Aydoğanoğlu: Yeni istihdam paketindeki sahtekarlık

AKP döneminde bugüne kadar açıklanan bütün istihdam paketlerinin ortaya çıkardığı tek sonuç, Albert Einstein’in “Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek aptallıktır” sözünü akla getiriyor.

Meclis gündemindeki ‘mini istihdam paketi’nde yeni istihdam yaratma hedefi bir yana, tamamen patronların işine yarayan düzenlemelerin yer alması, açıkça sahtekarlık yapıldığını gösteriyor.

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AKP, işsizlik fonunda biriken ve işsizler için kullanılması gereken kaynakları patronlar için kullanmak için yeni bir istihdam paketi hazırladı. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süresi kademeli olarak arttırılırken, işyerlerinin 13 milyar TL’yi bulan SGK primlerinin önümüzdeki 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmesi planlanıyor. İşsizlik fonunun amacı patronlara kaynak aktarmak değil, istihdamı artırmak.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı