Erkan Aydoğanoğlu: Seçimin gündemi, seçmenin tercihi

31 Mart yerel seçimlerine 10 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçmenlere ‘Sizce ülkenin en temel sorunları nelerdir?’ sorusu sorulduğunda, çok büyük oranda ekonomik sorunlarla ilgili yanıtlar veriliyor.

Uzun süredir ilk kez, siyasi görüş ayrılığı olmaksızın ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğu ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerden özellikle işsizlik ve hayat pahalılığından şikayet ediyor.

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Erdoğan ve damadının ekonominin durumu ile ilgili ülke gerçeklerinden çok uzak olan açıklamalarına rağmen, yakın gelecek açısından umut verici olan tek bir ekonomik gösterge bulunmuyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı