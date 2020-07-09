Erkan Aydoğanoğlu: Salgın koşullarında kıdem tazminatını tartışmak

Salgından etkilenme riski yüksek olan milyonlarca insanın çalışma ve yaşam koşullarının alt üst olduğu koşullarda salgını kontrol altına aldıklarını iddia eden Erdoğan’ın hâlâ ‘salgından güçlenerek çıkmak’tan bahsetmesi soruna ne kadar ciddi yaklaşıldığını gösteriyor.

Bugüne kadar atılan her adımla sermayenin, büyük patronların çıkarlarını koruyan iktidar, bir taraftan ülke tarihinin en büyük halk sağlığı krizine neden olurken, diğer taraftan salgın koşullarında ‘kıdem tazminatı fonu’ ve ‘tamamlayıcı emeklilik sistemi’ gibi başlıkları tartışmaya açarak ne kadar fırsatçı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı