Erkan Aydoğanoğlu: Salgın fırsatçılığı

Salgına ekonomik kriz koşullarında ve hazırlıksız yakalanan Türkiye’de, salgın nedeniyle yaygın işten çıkarmaların yasaklanması talepleri uzun süredir gündemde. Emek ve meslek örgütleri, her fırsatta salgınla mücadelede sonuç alabilmek için işçilerin de evde kalması gerektiğini belirterek, zorunlu ve acil olmayan tüm işlerin durdurulması gerektiğini talep ediyorlar.

İktidar ise Kovid-19 salgınını fırsat bilerek, patronların uzun süredir talep ettiği ve işçiler açısından önemli hak kayıpları içeren düzenlemelerin yer aldığı yeni torba yasa hazırladı.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı