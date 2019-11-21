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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: Sağlık ve eğitim sisteminin adım adım çökertilmesinde aslan payı AKP’ye ait

Sosyal güvenlik ‘Bir ülkede yaşayanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, kişilerin bugünlerini ve yarınlarını güven altına almayı hedefleyen bir sistemler bütünü’ olarak tanımlanır.

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Türkiye’de sağlık ve emeklilik sisteminin adım adım çökertilmesinde 1990’lardan itibaren kurulan bütün hükümetlerin payı olmasına rağmen, aslan payı AKP’ye ait. Erdoğan ve iktidar temsilcilerinin sürekli propaganda malzemesi yaptığı en temel gerekçe olan aktif-pasif oranın (çalışan/emekli oranı) düşmesinin temel nedeni emeklilik hakkını isteyen EYT’liler değil; kamusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemini adım adım tasfiye edenler, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarını yaygınlaştıranlar, kayıt dışı çalışmayı engellemeyenler, sürekli vergi ve prim affı çıkaranlardır.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı

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