Erkan Aydoğanoğlu: Patrona kıyak, emekçiye tuzak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı, büyük bölümü dilek ve temennilerden oluşan ‘ekonomik reform’ paketinden bir kez daha ‘patrona kıyak, emekçiye tuzak’ çıktı. Damat beyin soyut ifadelerle, uzun ve devrik cümleler kurarak yaptığı sunumun özüne bakıldığında, yine işçiden alıp patrona verecekleri, vergiyi tabana yayma bahanesiyle yine emekçilerin üç kuruş kazancına çökecekleri ve batmakta olan şirketlerin kamu kaynaklarıyla kurtaracakları anlaşılıyor.

Açıklanan ‘ekonomik reform’ paketinin somut hedefleri arasında yer alan ‘kıdem tazminatı fonu’ kurulması ve zorunlu BES uygulamasının yeniden düzenlenerek hayata geçirilmesi milyonlarca emekçiyi yakından ilgilendiriyor. Her iki konu başlığı da Cumhurbaşkanlığı 2019 programında benzer ifadelerle zaten yer alıyordu. Daha önce uygulanan ve katılımcıların üçte ikisinin cayma hakkını kullandığı zorunlu BES uygulamasını bir kez daha gündeme getirip, kıdem tazminatı fonuyla ilişkilendirmenin asıl amacı ise krizin bütün faturasını bir kez daha emekçilerin sırtına yıkmak.

Reklam

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı