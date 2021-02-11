Erkan Aydoğanoğlu: Özel hayat ve mahremiyet kavramı geri plana itildi

İşe gitmek zorunda olanlar hem ev hem iş hayatlarını etkileyen ağır sorunlarla uğraşırken, evden çalışanlar farklı sorunlar yaşamaya başladılar. Salgın nedeniyle evden ya da uzaktan çalışmak zorunda kalanların evleri işyeri haline geldi ve mesai saatleri büyük ölçüde belirsizleşti. Özel hayat ve mahremiyet kavramı geri plana itildi. Öğretmenler, büro ve ofis çalışanları başta olmak üzere, milyonlarca emekçi açısından kamusal alan ile özel yaşam alanları arasındaki ayrım çizgisi belirsizleşti. Patronlar canlarının istedikleri zaman çalışanlarına ulaşmaya ve iş vermeye başladılar. Binlerce ofis çalışanı adeta bilgisayarlarına zincirlenerek evlerinde, odalarında hapis hayatı yaşamaya, dijital araçlar üzerinden daha kolay izlenmeye ve denetlenmeye başladılar.
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