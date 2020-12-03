Erkan Aydoğanoğlu: Milyonlar her ay ekonomik mucizeler yaratıyor

Türkiye’de işçilerin çok büyük bir bölümü asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışıyor. 2020 başında asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 43’tü. Ancak özellikle pandemi nedeniyle milyonlarca işçi, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı kadar ödenen kısa çalışma ödeneği ya da ayda 1168 liralık ücretsiz izin ödemesi nedeniyle mevcut asgari ücrete bile ulaşamaz hale getirildi.

Asgari ücretle geçinmeye çalışıp, yaşam koşulları açısından azami sefaletle boğuşan, ücretin asgarisine bile uzak olan milyonlar her ay adeta ekonomik mucizeler yaratıyor. İki yıldır süren ve pandemi nedeniyle daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle piyasa koşullarında belirlenen ‘gerçek ücret’in asgari ücreti fiilen yasal sınırın altına çektiği görülüyor.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı