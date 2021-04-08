Erkan Aydoğanoğlu: Masa başında üretilen gündemler eskisi kadar etkili olamıyor

Üç yıldır ağır ekonomik sorunlarla boğuşan kitleler, 1 yılı aşkın süredir devam eden salgınla birlikte yaşanan iş ve gelir kayıplarının da etkisiyle, her geçen gün çok daha zor koşullarda yaşamak, aileleriyle birlikte yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar.

Sağlıkta ve ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin de etkisiyle, geçmişte iktidarın arkasında duran, her yaptığına gözü kapalı destek verenlerin önemli bölümü iktidara yönelik öfke ve tepkilerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bu durum, masa başında üretilen gündemlerin eskisi kadar etkili olamamasına neden oluyor.

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Bugüne kadar halkın şikayetçi olduğu sorunların üzerini bir şekilde örtmeyi başaran iktidar, salgın sürecini çok kötü yönettiği gibi, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında çözüm üretemez hale geldi.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı