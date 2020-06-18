Erkan Aydoğanoğlu: Kıdem tazminatını kaldırmanın arkasındaki asıl niyet

İktidar ve patronlar hangi gerekçeyi ya da formülü ileri sunarsa sunsunlar, asıl hedefin kıdem tazminatının işten çıkarmalardaki ‘caydırıcı’ etkisini ortadan kaldırmak olduğu çok açık. Tamamlayıcı emeklilik fonu ile birlikte nasıl uygulanacağı ve kimin ne kadar prim ödeyeceğinden bağımsız olarak, kıdem tazminatının sağladığı sınırlı ‘iş güvencesi’ni yok etmek, geçtiğimiz yıllar içinde adeta ‘kuşa çevrilen’ işçi haklarının temel direğinin devrilmesi anlamına geliyor.

İşçiler açısından iş ve gelir güvencesizliğini daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen, tıpkı İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının kullanımında olduğu gibi, iktidarın ve patronların sıcak para ihtiyacını karşılamak için kullanılması planlanan kıdem tazminatı fonunu her seferinde farklı ambalajlar içinde gündeme getirmek, iktidarın asıl niyetinin ne olduğunun anlaşılmasını engellemiyor.

Reklam

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı