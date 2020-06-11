Erkan Aydoğanoğlu: ‘İstihdam Kalkanı’ bahanesiyle fon kaynakları yine patronlara dağıtılacak

Erdoğan, resmi işsizlik oranları açıklanmadan bir gün önce ‘İstihdam Kalkanı’ adıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladıklarını, ocak-nisan 2020 arasında işini kaybedenlerin yeniden istihdama katılmalarını amaçladıklarını açıkladı. İnandırıcı olsun diye ‘istihdam kalkanı’ adı verilen düzenlemeden işçilerin payına düşen ücretsiz izin ve kısmi çalışma ödeneğinin üç ay daha uzatılması oldu.

Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle çalışanlarını ücretsiz izne ayıran işyerlerine (işçilere değil) destek verilecek ve salgın sürecinde işten çıkarma yapan işletmeler, yeni istihdam sağlarlarsa teşvik alacaklar. Getirilmesi düşünülen teşvikler geçmiş yıllarda açıklanan benzerleri gibi sigorta prim ve vergi teşviki şeklinde olacak ve tüm maliyet İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) karşılanacak. Böylece ‘İstihdam Kalkanı’ bahanesiyle fon kaynakları yine teşvik olarak patronlara dağıtılacak.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı