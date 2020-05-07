Erkan Aydoğanoğlu: İşçiler salgın boyunca büyük sıkıntılar yaşadı

Bugüne kadar yarım yamalak önlemler ile salgın tehlikesi sınırlı olarak engellenirken, ülke çapında tam karantina uygulaması yapılması gerekirken, milyonlarca insan her gün sokağa çıkmaya ve işyerine gitmeye mecbur bırakıldı. İşçi ve emekçiler, çalışsınlar ya da çalışmasınlar, salgın süresince hem sağlık hem de ekonomik sorunlar açısından büyük sıkıntıları yaşayan kesim oldular.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve Kovid-19 vakalarını gösteren haritalardaki vaka yoğunluğu ile hane halkı geliri düşük olan ve ağırlıklı olarak emekçilerin yaşadığı semtler arasında neredeyse birebir örtüşme olduğu görülüyor. İşe gitmek zorunda bırakılan emekçiler virüsü sokakta ya da işte kaparak iş arkadaşları ve aile bireylerini de etkilediklerinden, salgında en yoğun vakalar ağırlıklı olarak emekçilerin yaşadığı ilçe ve semtlerde görülüyor. Bu durum, salgının ana hedefi olan emekçileri korumaya yönelik somut tedbirler alınmadıkça açıklanan ‘normalleşme planı’nın ne kadar işe yarayacağı konusunda yeterince ipucu veriyor.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı