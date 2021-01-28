Erkan Aydoğanoğlu: İş ve gelir kaybını telafi edecek adımlar atılmış değil

Türkiye’de, resmi olarak on aydır salgınla mücadele edilirken, iktidarın muhalefetle uğraştığının yarısı kadar enerjisini salgının sonuçlarıyla mücadeleye harcamadığı görülüyor. 10 aydır istihdamın yüzde 70’ini oluşturan ücretliler, işsizler ve küçük esnaf başta olmak üzere, çalışan nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı iş ve gelir kaybını telafi edecek adımlar atılmış değil. İktidar vergi ve kredi borçlarını erteleyerek süreci yönetmeye çalışırken, kapanan işyeri sayısı ve işsiz kalan emekçilerin umutsuzluğu her geçen gün artıyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı