Erkan Aydoğanoğlu: Gerçek işsiz sayısı, resmi verinin en az iki katı

Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in resmi işsizlik verilerinin gerçekçi olmadığını biliyoruz. TÜİK’in açıkladığı resmi işsiz sayısı, Kovid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmadığı gibi, gerçeklerin üzerini örtmeyi amaçlıyor. Şöyle ki, salgın döneminde işten çıkarma yasağı gerekçesiyle yaygın olarak kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği uygulanması hayata geçirildiği için milyonlarca işçi çalışmadığı halde istihdamdaymış gibi hesaba katıldı. Salgın nedeniyle İŞKUR’a başvurarak iş arayanların sayısı da ciddi anlamda azaldığından gerçek işsiz sayısının resmi verinin en az 2 katı olduğunu söylemek mümkün.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı