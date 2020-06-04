Erkan Aydoğanoğlu: Gerçek enflasyon gizlenemeyecek durumda

TÜİK’in her ay açıkladığı enflasyon ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Ancak özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle hane halkı harcama eğilimlerinin büyük değişim gösterdiği bir dönemde, fiyatlardaki değişimin ne kadar doğru ölçülebildiği sorusu herkesin kafasında büyük bir soru işareti olarak duruyor.

Salgın sürecinde gıda ürünleri başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar ve vergi artışlarıyla, gerçek enflasyon resmi verilerle gizlenemeyecek kadar belirgin hale gelmiş durumda. Bu durumu salgın nedeniyle yaşanan iş ve gelir kaybı sonucunda satın alma gücünde yaşanan gerilemeyle birlikte düşündüğümüzde gidişat hiç de iç açıcı değil.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı