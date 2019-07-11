Erkan Aydoğanoğlu: Ekonominin krizden çıkabilmesi için somut işaret yok

AKP’nin yakın zamana kadar ‘Hedef 2023’ söylemi eşliğinde pazarladığı ‘2023 hayalleri’nin ne kadar abartılı olduğunu ülke ekonomisinin büyük ölçüde dışa bağımlı yapısını ve gerçek durumunu bilenler sürekli ifade ediyordu. Ancak özellikle seçim dönemlerinde iktidarın yoğun yazılı ve görsel propaganda aygıtları eşliğinde gündeme getirdiği 2023 hedeflerinin etkili bir şekilde pazarlanması sonucunda geniş bir toplumsal destek sağlandı…

Dışa bağımlılığı artarak devam eden ve giderek daha kırılgan ve riskli hale gelen Türkiye ekonomisinin içine girdiği ekonomik krizden kısa süre içinde çıkabilmesi, ekonominin yapısal sorunlarının aşılması, özellikle yüksek işsizlik ve enflasyon konusuna kalıcı çözümler üretilebilmesi için hiçbir somut işaret görünmüyor.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı