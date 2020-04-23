Erkan Aydoğanoğlu: ‘Corona’yla mücadele iddiasında olanlar emekçileri savunmasız bırakıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen zorunlu olmayan pek çok alanda üretime ve çalışmaya devam ediliyor. Her gün yüz binlerce işçi salgın koşullarında yaşam hakkı ihlal edilerek çalışmak zorunda bırakılırken, ölüm ve işsizlik cenderesi arasında sıkıştırılıyor.

Koronavirüs ile mücadele iddiasında olanlar, hastalık riskine rağmen işçileri çalışmaya zorlayarak virüs ile adeta iş birliği yapıyor. Hastalığın yayılma riskine rağmen çok sayıda fabrika ve işyerinde yeterli tedbirler alınmazken, emekçiler sokağa çıkma yasağı olan günlerde bile alınan özel izinlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Emekçileri yapayalnız ve öldürücü virüse karşı savunmasız bırakıyorlar.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı