Erkan Aydoğanoğlu: Çifte standart ve ikiyüzlü uygulamalarla ülkenin yüzde 90’ı kıpkırmızı oldu

Halkın kurallara uymamasını gerekçe göstererek elinden sopasını ve ceza makbuzunu eksik etmeyenler, iktidarın kalabalık etkinlikleri söz konusu olunca hiçbir adım atmadılar. Salgına karşı mücadelenin yönetimi ve denetiminde yaşanan çifte standart ve ikiyüzlü uygulamalar sonucunda ülkenin yüzde 90’ı kıpkırmızı oldu.

Salgına karşı başından bu yana sınıfsal bir politika izlendi. Virüsün fabrikalar ve işyerleri başta olmak üzere, kalabalık ortamlarda yayılmasına engel olacak etkili önlemler alınmadı. Ülke çapında milyonlarca insanın yaşadığı iş ve gelir kayıplarının en azından bir bölümünü karşılamak için gerekli adımlar atılmadı. Salgınla mücadelede ve aşılamada ne kadar başarılı oldukları yönündeki yalanları pazarlamak için çok daha fazla enerji harcadılar.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı