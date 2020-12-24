Erkan Aydoğanoğlu: Asgari ücrette TÜİK’in rakamlarının üzerine çıkılması sürpriz olur

Türkiye’de 2021 yılının asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını geçtiğimiz salı günü yaptı. TÜİK, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla paylaştı. TÜİK, bir işçi için asgari geçim tutarını ağır iş kolu için 2 bin 792 lira; orta iş kolu için 2 bin 508 lira; hafif iş kolu için ise 2 bin 339 lira olarak hesaplamış. Bugüne kadar asgari ücretin tespitinde izlenen yöntem ve ortaya çıkan sonuçlar itibariyle baktığımızda 2021 yılı için TÜİK’in belirlediği rakamların üzerinde bir artış yapılması büyük sürpriz olur.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı