Erkan Aydoğanoğlu: Ağır bedelin emekçilere ödetilmek istenmesi kabul edilemez

Koronavirüs tehdidine rağmen milyonlarca emekçi patronların karının azalmaması için sağlığını, hatta canını kaybetme riskine rağmen çalışmaya devam ediyor. Birbiriyle yakın temas halinde, dip dibe çalışmaya zorlanan herkes koronavirüsün yakın hedefi haline getirilmiş durumunda. Yetkililer bir taraftan evden çıkmayın uyarısında bulunurken, diğer taraftan bunun gereğini yapmamanın yaratacağı ağır bedelin emekçilere ödetilmek istenmesi kabul edilemez.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı