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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: ‘Yeni Şule Çet vakası olabilir’ denen ölümde jet otopsi ve yargıya müdahale

23 Eylül Pazartesi günü, eski asker ve AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın, Ankara’daki malikânesinde, ‘ona ait silah ile’ intihar ederek, yaşama veda eden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadire Kadirova ile ilgili şüpheler büyüyor. Kamuoyu olayın yeni bir Şule Çet ya da Rabia Naz Vatan vakası olduğunu tartışıyor…

Olayın ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü, apar topar yazılı bir açıklama yapıyor. Buna, “…21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Sayın Ş.’Ü.’nün, ikametinde gerçekleşen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle ihtiyaç duydu!” diyor. Açıklamada, olayın kesin dille ‘intihar’ olduğu yer alıyor.

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POLİS: HEM SAVCI HEM MAHKEME

Oysa, böyle bir durumda şüphe gidermekle yükümlü ilk kurum emniyet değil. Ayrıca emniyet yine aynı açıklamadan anlaşıldığına göre savcılık ve mahkemenin görevini de üstleniyor. Telaşlı açıklamada adeta iddia kurulup, hüküm veriliyor: ‘Olay intihar.’ Açıklamanın meali: ‘Konuyu kapatalım.’

Erk Acarer’in yazısı

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