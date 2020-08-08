Erk Acarer: Yeni Osmanlı macerasına hizmet eden ‘hayallerle’ gelinen yer, Afganistan’dan ayar yemek!

Afganistan yönetimi, iki ülkenin ‘barış sürecine’ zarar verdiğini iddia etti. Dışişleri Sözcüsü Hivan, “İran ve Türkiye, benzer eylemlerden kurtulmalıdır” ifadelerini kullandı. Afganistan yönetimi ayrıca bunu, ‘Türkiye tarafından kendi iç işlerine yapılan bir müdahale’ olarak değerlendirdi.

AKP iktidarı, içeride ülkeyi sapladığı bataklığı ‘bayrak-ezan-vatan’ edebiyatı ile gizlemeye çalışıyor. Dış politika ise ayrı bir hezimet. Yeni Osmanlı macerasına hizmet eden ve vazgeçilmeyen ‘hayallerle’ gelinen yer, Afganistan’dan ayar yemek!

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Erk Acarer’in yazısı