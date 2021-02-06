Erk Acarer: Yeni bir ‘Verin 400’ü bu iş sorunsuz çözülsün’ krizinin ilk ayak sesleri olabilir

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın açıklaması, rota konusunda somut bilgi veriyor. Bozdağ, benzeri durumlarda devreye sokulan AKP ‘akil’lerinden. Erdoğan’ın gündeme getirdiği Anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarında önemli satırlar var:

“Yeni bir Anayasa, Türkiye’nin darbe anlayışıyla yönetilme utancından kurtulması demektir… Yeni bir Cumhuriyet kurmak” anlamına gelmez… Cumhurbaşkanlığı seçiminde kriz yaşadık ve bunun akabinde halk oylamasıyla cumhurbaşkanı seçiminin millet tarafından yapılması kabul edildi…”

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AKP’nin 20 yıllık icraatlarını değerlendirebilenlere, Bozdağ’ın söyledikleri farklı, anlatmak istedikleri farklı gelecektir.

-Belli dönemlerde her sıkışıklığı, ‘darbeciler’ gündemi oluşturup, kendi darbesini yaparak aşan AKP pratiğine tanık olduk.

-Anayasa tartışmaları henüz tazeyken, Bozdağ’ın ‘Yeni bir Cumhuriyet kurmayacağız’ refleksi, aslında niyetin ağızdan kaçırılması. Bu, farklı bir Cumhuriyet arayışı.

-Bozdağ’ın parlamenter sistem değişikliğini anımsatması ise yeni bir “Verin 400’ü bu iş sorunsuz çözülsün” krizinin ilk ayak sesleri olabilir.

Erk Acarer’in yazısı