Erk Acarer: Yakında AKP’liler ve onlardan nemalananlar dışında herkes ‘terörist’ sayılacak

İş çığırından çıktı. Yakında AKP’liler ve onlardan nemalananlar dışında herkes ‘terörist’ sayılacak. Oysa kimsenin düğmeye bastığı yok. Bilakis, iktidar ve Saray rejimi, Türkiye’nin şah damarına basıyor. Son derece haklı tepkileri dindirmek adına organize bir hareketi örgütleyen de yine aynı rejim.

‘Yalama olan’ düğmeye kimin bastığını ve ardından kimlerin teyakkuza geçtiğini ise artık herkes biliyor. Hiçbir eleştiriye tahammülü kalmayan, her alanda halkla zıtlaşan iktidarın, korkuları nedeni ile attığı adımlar tahammül sınırlarını zorlarken ülkeyi de her geçen gün biraz daha cehennemin kıyısına yakınlaştırıyor.

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Türkiye, devlet kurumlarının en üst düzeyinde oturan isimlerin, bu denli gerçekten koptuğuna, bunca altı boş iddiayı hiç durmadan tekrarladığına ilk kez tanıklık ediyor. Gerçekte, surat ifadelerinden bile bu yalanlara kendilerinin de inanmadıkları görülüyor. İmam düğmeye basıyor, vekiller, bakanlar, anında trol oluyor.

Erk Acarer’in yazısı