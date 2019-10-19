Erk Acarer: Vatan, devlet, hatta parti bile soyutlaştı, içleri boşaltıldı ‘tek adam’a indirgendi

‘Barış Pınarı’ ile ilgili temel ve kapsayıcı soru yanıt bekliyor: Gerçekte ne oldu?

Yaşamını yitiren sivilleri, iki taraftan sahada ölenleri, göç eden 200 bin insanı, Türkiye’nin yerle bir olan prestijini, ekonomik krizi derinleştirecek savaş maliyetini, yaptırım riskini, Türkler ile Kürtler arasında artan duygusal kopuşu, işkence ile öldürülen Gelecek Suriye Partisi Genel Sekreteri Hevrin Xelaf’ın otopsi raporunu, palazlanan IŞİD’i, Rusya’nın bölge hâkimiyetini, sınırdaki Suriye bayrağını saymazsak hiçbir şey.

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Anahtar kelimenin ‘Halkbank’, sihirli işaretlerin, ‘aile’ ve ‘mal varlığı’ olduğunu yeniden test edip, ‘ülke bekası’ ifadelerinin safsata olduğunu, gerçekte bir kişi ve ona bağlı zümrenin teminatının her şeyden önce geldiğini teyit ettik. ‘Vatan ve devlet düşmanı’ ifadelerinin karşılığı yok. Çünkü vatan, devlet, hatta parti bile soyutlaştı, içleri boşaltıldı, tümü ‘tek adam’a indirgendi.

Erk Acarer’in yazısı