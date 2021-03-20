Erk Acarer: Ülke cehennem çukuruna hiç olmadığı kadar yakın

Ülke cehennem çukuruna hiç olmadığı kadar yakın. Gelişmeler geri dönülmez son noktayı işaret ediyor. Tükiye, dünyadan kopup kendi karanlığına mı çekilecek, yoksa son düzlükte rahat bir nefes mi alacak? AKP-MHP ittifakı Türkiye ile adeta alay ederek, son hamlelerini yaparken, bu cevabı karşısına konumlanmış siyaset ve kamuoyu belirleyecek.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın gündeme sunulmasının hemen ardından görkemli bir açılış yapılmıştı! Paketin ortaya çıktığı gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dokunulmazlıkların kaldırılması için 33 fezleke gönderildi.

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Planın ortaya çıktığı 2 Mart’tan bu yana geçen sürede, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığı kaldırıldı, Yargıtay bir adım daha attı ve HDP’nin kapatılması için 609 sayfalık iddianame hazırladı. 687 isme siyaset yasağı istedi.

Erk Acarer’in yazısı