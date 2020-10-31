Erk Acarer: Türkiye’nin yeni iklimde kimlere kucak açtığı da meçhul

Sihamedi, Türkiye’den sığınma istedi. Bir Hıristiyan’ın, Müslümanlarla aynı suyu içmesine tahammülü yoktu ama kendisi ve grubunun tehdit altında olduğunu söyledi. Sosyal medyadan, “Amir al-Mu’minin” (İnananların Emiri) dediği AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek 2 dilde Türkiye Göç İdaresi’ne başvurdu.

Hemen Fransızca yanıt geldi: “Siz ve arkadaşlarınız, sığınma talebi dilekçenizle başvuruda bulunursanız, değerlendireceğiz. Bilgileriniz gelince, İstanbul Havalimanı’ndaki ekibimiz durum ile ilgili bilgilendirilecektir.” Bu bir kabuldü!

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İki yönden şaşırtıcı değil! Suriye’de bulunan IŞİD’ciler de Türkiye’ye gelip ‘hakkaniyetli’ şekilde yargılanmak istiyor! Öte yandan Driss Yemmou ya da İdriss Sihamedi, Türkiye’ye uzak bir isim değil. 2008’de kurduğu derneği BarakaCity ve temsilcileri, Suriye’deki iç savaşın en yoğun olduğu dönemde, sık sık Türkiye’deydi.

(…)Sihamedi’nin Türkiye’deki devlet kurumları ile muhabbeti, bir nebze daha anlaşılır oluyor. Türkiye’ye kabul edilecek mi? Hiç şüphe yok! Bu aynı zamanda Yeni Türkiye’de kime saygı duyulduğu konusunda da bilgi veriyor. Yazarı, gazetecisi, akademisyeni, sanatçısı ve modacısını barındırmayan ülkenin, yeni iklimde kimlere kucak açtığı da meçhul!

Erk Acarer’in yazısı