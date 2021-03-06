Erk Acarer: Türkiye’nin insan hakları konusunda parayla iş yaptırmaya çalışılan ülke konumuna düşürülmesi utanç verici

‘Paketin’ zamanlaması da manidar. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 9-11 Mart’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının takibini görüşecek. Konsey, Türkiye’ye insan hakları çalışmaları için 1.2 milyon Avro destek vermişti.

18 aylık çalışma süresi de 1 Mart’ta doldu. Zaten paket de 1 gün sonra açıklandı. Türkiye’nin insan hakları gibi bir konuda, para ile iş yaptırılmaya çalışan ülke konumuna düşürülmesi ne kadar utanç verici. Dahası, AKP’yi parayı iç edip binayı yapmayan müteahhite benzetmek mümkün.

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Bol bol tekrarlanan, “Yapacağız”, “Değerlendireceğiz”, “Hayata geçecek” ifadeleri aldatıcı. Tersini düşünen, AKP’nin 19 yıllık pratiğine, bir partili kadın milletvekilinin, belgelere, beyanlara rağmen “Çıplak arama yoktur” ifadelerine ve “Kadınlar cezaevinde talimatla hamile kalıyorlar” açıklamalarına bakabilir.

Erk Acarer’in yazısı