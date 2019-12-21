Erk Acarer: Türkiye’de kurumlar, dini cemaatler tarafından parselleniyor

Türkiye’de kurumlar, dini cemaatler tarafından parselleniyor. Ders çıkarılmadı. Eğitim, sağlık, hukuk müesseselerinin nasıl dincilere tahsis edildiği gözler önünde. İsmailağası’ndan Menzil’ine ve ithal Haznevi tarikatına kadar alan kapma mücadelesi var.
Dönüşümün mihenk taşı eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı geri adım atsa da 2018’de müfredata cihat derslerini sokmaya çalışmıştı. Şimdi okul öncesi din eğitimi adımı attı. ‘Dinimi seviyorum, öğreniyorum’ adıyla Yalova’da devlet okulunda, ‘dini eğitim sınıfı’ projesi başlatıldı.