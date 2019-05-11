Erk Acarer: Türkiye, kazanmak için her şeyi göze alanlardan çok daha büyük

Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışması’nda 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, kendinden önce denizden çıkmakta olan 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz atıp düşürdü. Yarışmayı başka bir yüzücü kazandı. Diker, gözyaşlarına boğuldu…

AKP ve Saray rejimi halkın iradesine aynı şeyi yaptı. Omuz attı. Şimdi daha da ileri gidiyor. Tüm Türkiye’nin gözleri önünde inandırıcılıktan uzak komplolar ve zorbalıkla kazanmaya çalıştığı müsabakada karşı tarafı “hile ile” suçluyor. Başından beri “Yavuz” hırsızları kullandı. Yavuz hırsız olmaya devam ediyor…

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Ülke, iyilik ve kötülük, sağduyu ve şuursuzluk kavramlarından ayrıştı. Herkesin tarafı net. Şimdi, yeniden geriye dönüyoruz. O çizgiyi kol kola girerek, demokrasi, insan hakları, barış, eşitlik, laiklik diyerek bir kez daha geçeceğiz. Çünkü Türkiye, şuursuzluktan, ahlaksızlıktan, omuz atanlardan, hırsızlardan, kazanmak için her şeyi göze alanlardan çok daha büyük.

Erk Acarer’in yazısı